Veja o programa da visita dos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República à Madeira

Os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República chegam à Madeira no dia 6 de Maio, domingo.

Nesse dia, pelas 19 horas, deslocam-se ao Palácio de São Lourenço para apresentar cumprimentos ao Representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, seguido de um jantar.

No dia 7 de Maio, segunda-feira, pelas 09h30, irão estar no Salão Nobre do Governo Regional para a apresentação do novo hospital, onde estarão presentes o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves.

Já, pelas 12 horas, deslocam-se a Santa Rita, onde está prevista a visita ao local de construção do novo hospital e, pelas 13 horas, estarão na Quinta Vigia para apresentar cumprimentos ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, seguido de um almoço.

Segue-se, pelas 15h30, a visita à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) para a apresentação de cumprimentos ao presidente da ALM, Tranquada Gomes, e pelas 16h30, também, na ALM, acontece a visita e reunião com a Comissão de Saúde regional.

Ao fim da tarde, pelas 18 horas, realiza-se uma reunião conjunta com a Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Psicólogos e dos Nutricionistas; Sindicato dos Enfermeiros da RAM, a delegação da FNAM e do SIM, Sindicato dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, assim como representantes das Comissões de Utentes do Serviço Regional de Saúde.

Na terça-feira, dia 8 de Maio, pelas 10 horas, os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República visitam o Hospital dos Marmeleiros e, pelas 11h15, realiza-se uma visita e briefing sobre os Cuidados Paliativos, no Hospital Dr. João de Almada.

Já pela tarde, às 15 horas, acontece uma visita às instalações e briefing sobre obras em curso, no Hospital Dr. Nélio Mendonça e, de seguida, acontece a visita e briefing no Centro de Simulação Clínica da Madeira.