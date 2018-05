Várias actividades lúdicas assinalam o Dia da Criança na Madeira e Porto Santo

A Casa-Museu Frederico de Freitas, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e o Núcleo Brum do Canto (Porto Santo) assinalam o Dia Mundial da Criança, que se celebra nesta sexta-feira, dia 1 de Junho, com diversas actividades que visam surpreender os mais novos e reforçar a ligação entre estes e as instituições.

‘As Crianças da Casa da Calçada’ é o tema da visita temática orientada na Casa-Museu Frederico de Freitas, percurso vocacionado para as crianças do jardim-de-infância, pré-escolar e 1.º ciclo, que parte de uma história para explorar diferentes representações de crianças acerca do acervo do Museu.

A visita é complementada por actividades lúdicas e de expressão plástica, proporcionando uma nova forma de divulgação e de abordagem das colecções existentes. Trata-se de uma acção que decorre, a 1 de Junho, de manhã e de tarde.

Também nesta sexta-feira e atendendo à paixão de Brum do Canto pelo cinema, será exibido, pelas 19 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, o filme de animação ‘Ferdinando, o touro’, numa sessão para a qual foram convidados todos os alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco. Trata-se de uma oportunidade para estas crianças assistirem a uma história que aborda a amizade e a importância de não julgar os outros apenas pelas aparências, reconhecendo o valor da diferença.

Já o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira assinala o Dia Mundial da Criança no sábado, dia 2 de Junho, pelas 11 horas, através de uma Hora do Conto especial, intitulada ‘Bombeiros dos pés à cabeça’ de Lara Xavier e Raquel Santos, actividade que, sendo aberta às famílias, conta com a participação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.