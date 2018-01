‘Vamos Cantar os Reis 2018’ amanhã no Jardim Municipal do Funchal

O Jardim Municipal do Funchal volta a acolher amanhã à noite, 5 de Janeiro, o espectáculo ‘Vamos Cantar os Reis 2018’ protagonizado por vários grupos de folclore da região.

O evento está Integrado no Programa de Festas de Fim de Ano, sob a tutela da Secretaria Regional do Turismo e é da responsabilidade da ACAPORAMA - Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.

A festa dos Reis começa a partir das 20 horas num espectáculo que terá uma apresentação multilingue, a cargo de Ivone Fernandes e Carlos Pereira.

Programa:

20h00 - Início da Festa ‘Vamos Cantar os Reis 2018’

20h20 –Sonoridades tradicionais pela Casa do Povo da Ponta do Sol - Maestrina Matilde Fernandes

Cântico da pensação do menino - Grupo coral da casa do Povo da Boaventura - Maestro Zé Alberto Reis

• Actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura e Grupo de acordeões das Casas do Povo da Ponta do Sol e de Câmara de Lobos

1º. Grupo ‘Vamos cantar os Reis’ da Casa do Povo da Serra de Água

• Actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura - Maesto Zé Alberto Reis

2º. Grupo ‘Vamos cantar os Reis’ da Casa do Povo de São Roque do Faial

• Actuação do grupo de acordeões das Casas do Povo da Ponta do Sol e de Câmara de Lobos – Maestro Ângelo Santos

3º. Grupo Vamos cantar os Reis’ da Casa do Povo de Santo António da Serra (Machico)

• Actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura - Maesto Zé Alberto Reis

4º. Grupo Vamos cantar os Reis’ da Casa do Povo de São Martinho

• Actuação do Grupo de acordeões das Casas do Povo da Ponta do Sol e de Câmara de Lobos - Maestro Ângelo Santos

• Actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura

• Actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz

23h00 - Encerramento