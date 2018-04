Utentes da Casa do Povo da Camacha visitaram o edifício da Câmara do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta manhã, 2 de Abril, nos Paços do Concelho do Funchal, um grupo de 15 utentes da Academia Sénior – Núcleo da Camacha, um projecto desenvolvido pela Casa do Povo da Camacha.

O grupo deslocou-se ao Funchal no sentido de ficar a conhecer o interior do histórico edifício que acolhe a edilidade, através de uma visita guiada, dinamizada pelo Serviço Educativo do Teatro Baltazar Dias. Uma iniciativa inserida nas actividades do Património Cultural, desenvolvidas pela referida Casa do Povo, com o objectivo de dar a conhecer aos utentes o vasto património da capital madeirense.

Paulo Cafôfo manifestou satisfação por receber mais uma visita como esta, salientando que a Câmara Municipal do Funchal “tem sempre as portas abertas a todos os madeirenses que nos quiserem visitar. Ao longo dos últimos anos, temos investido na valorização do nosso património edificado e na democratização do acesso à cultura na nossa cidade, pelo que este é um exemplo que continuaremos a fazer questão de dar.”