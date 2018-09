‘Uso eficiente da água na Macaronésia’ dá o mote para seminário

O seminário ‘Adaptação às Alterações Climáticas – Uso eficiente da água na Macaronésia’ realiza-se no próximo dia 1 de Outubro, no auditório do Edifício do Campo da Barca com apresentações de entidades Regionais, Nacionais, de Canárias e Cabo Verde, no âmbito do projecto Interreg MAC “ADAPTaRES – Uso Eficiente da Água e a sua Reutilização para a Adaptação às Alterações Climáticas na Macaronésia”.

O Projecto ADAPTaRES envolve as regiões da Macaronésia, nomeadamente a Região Autónoma da Madeira, a Região Autónoma de Canárias e Cabo Verde. Este projecto tem como objectivo a implementação de um conjunto de acções que visam melhorar a capacidade de adaptação às alterações climáticas nestas regiões, com particular enfoque na sensibilização dos gestores e utilizadores dos recursos hídricos para o uso eficiente da água.

Programa do evento:

09h00 Recepção

09h15 – 09h30 Abertura pela Eng.ª Paula Menezes – Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, em representação da Senhora Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais

09h30 – 09h50 “Estratégia regional de adaptação às alterações climáticas” – DROTA

09h50 – 10h20 Projeto ADAPTaRES – Adaptação às mudanças climáticas na Macaronésia através do uso eficiente da água e sua reutilização - ITC

10h20 – 10h40 “Estratégia para o uso eficiente da água como medida de adaptação às alterações climáticas na Região Autónoma da Madeira” – ARM

10h40 – 11h00 “Estratégia para o uso eficiente da água como medida de adaptação às alterações climáticas nas Ilhas Canárias” – CIAGC

11h00 – 11h15 Pausa para o café

11h15 – 11h35 “Estratégia para o uso eficiente da água como medida de adaptação às alterações climáticas no arquipélago de Cabo Verde” – ANAS

11h35 – 11h55 “Estratégia para a redução de perdas na rede de distribuição” – EPAL

11h55 – 12h15 O projeto WATTer Skills – ADENE

12h15 – 12h45 Debate