“Urge dar dignidade na Saúde!”, diz o PDR Madeira

Em comunicado hoje dirigido à imprensa, o PDR Madeira alerta ao Governo Regional para um “maior cuidado” relativamente às instalações do Hospital dos Marmeleiros, no Monte.

“O Hospital dos Marmeleiros, no Monte, encontra-se num estado terrível”, pode ler-se na nota, que ilustra a situação com o exemplos “ as paredes estão a partir, há andares em que o tecto está a desmoronar-se”.

Para o PDR a falta de condições dos equipamentos e da própria infra-estrutura torna os tratamentos neste edifício “um enorme problema de saúde pública”.

“Hoje em dia não são aceitáveis estas condições. Um Estado ou Governo são nomeados pela população para desempenhar as suas funções e dar prioridade ao que é realmente importante, como é o caso da Saúde. Idosos, activos, seres humanos, merecem conforto e condições mínimas para o tratamento das suas patologias. Urge solucionar este problema! Urge dar dignidade na Saúde!”, conclui a mesma nota.