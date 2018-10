Universidade da Madeira recebe em Dezembro Colóquio sobre Educação, Artes e Cultura

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, nos dias 6 e 7 de Dezembro, o XIV Colóquio do Centro de Investigação em Educação da UMa (CIE-UMa), este ano dedicado ao tema ‘Educação, artes e cultura: discursos e práticas’.

A iniciativa enquadra-se nas linhas de investigação do CIE-UMa: Currículo, Inovação Pedagógica

e Administração Educacional e pretende proporcionar um espaço de debate acerca das relações entre as artes, a cultura e a educação.

Para a UMa, “falar de cultura é falar da história da humanidade, do manancial de saber edificado que nos ajuda a situar no mundo actual, mas é também falar do conhecimento que hoje construímos nas mais diversas áreas”, salienta a instituição, considerando que as artes saíram do reduto dos

museus e salões e das salas de concerto e penetraram na cultura quotidiana, influenciando largamente a cosmovisão do cidadão comum.

Neste sentido, foram convidados para abordar este tema, Sara Bahia, da Faculdade de Psicologia

da Universidade de Lisboa, José Carlos Godinho, da Escola Superior de Educação do Instituto

Politécnico de Setúbal, Ana Cristina Duarte e Natalina Cristóvão, do CIE-UMa.

Os interessados em participar no colóquio com a apresentação de comunicações deverão submeter, até 23 de Novembro, um resumo das mesmas, através do endereço www.uma.pt/coloquiocieuma.

O Colóquio terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada.