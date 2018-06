Universidade da Madeira prepara Curso de Formação em Fonologia e Fonética

O novo curso de formação em Fonologia e Fonética, organizado pelo Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira, tem por objectivo aperfeiçoar a pronúncia do Português Europeu.

Esta formação visa também dotar os formandos de conhecimentos que lhes permitam conhecer instrumentos teórico-metodológicos da fonologia e da fonética do Português Europeu, identificar especificidades da pronúncia, em função do contexto segmental e prosódico, reconhecer contextos desafiantes para a aprendizagem: relações entre fonologia, fonética e ortografia, e ainda explicitar situações de variação dialectal.

O curso irá realizar-se no Campus Universitário da Penteada, de 28 de Junho a 30 de Julho, e será ministrado por Ana António, às segundas, terças e quintas, das 19h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 13 horas.

Os candidatos, no mínimo de 15 e no máximo de 25, podem inscrever-se até 15 de Junho, em http://cda.uma.pt. A atribuição de certificado de participação pelo CDA exige a frequência de 75% do total de horas da acção.