Universidade da Madeira inicia amanhã 3.ª edição do Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo

A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Ciências da Vida, dá início, a partir de amanhã, 26 de Outubro, à 3.ª edição do Ciclo de Conferências Mestrado em Ecoturismo.

O Ecoturismo pode ser definido como viagens responsáveis para áreas naturais onde é conservado

o meio ambiente, que sustentam o bem-estar da população local e envolvem interpretação e educação.

Sendo a Biodiversidade e a sua conservação um dos pilares do Ecoturismo, a primeira conferência

irá incidir sobre ‘Atividades Turísticas baseadas na Biodiversidade’ e terá como oradores convidados Luis Dias, da Ventura Nature Emotions, Cátia Gouveia, da SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e Sérgio Teixeira, da Madeira Fauna & Flora.

Esta primeira conferência irá realizar-se na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, das 16h30 às 19 horas, e será aberta a todos os interessados na temática.