Universidade da Madeira e Unipartner IT Services assinaram protocolo de cooperação

A Universidade da Madeira (UMa) e a Unipartner IT Services assinaram no passado dia 18 de Setembro, no Edifício da Reitoria, um protocolo de cooperação com o propósito de potenciar a relação entre o meio académico e o meio empresarial, criando sinergias.

O protocolo é válido por um ano, renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, e surge da necessidade de potenciar a cooperação entre as duas instituições no domínio da investigação, desenvolvimento, formação na área de tecnologias de informação.

O protocolo foi assinado pelo Reitor da UMa, José Carmo, e pelo Administrador da Unipartner IT Services, Fernando Reino da Costa.

Já no âmbito deste acordo, realizou-se ainda um Workshop no dia 19 de Setembro, no Campus da Penteada, com o título ‘Microsoft PowerApp’s Lab’, sob a apresentação do Eng. André Alves, Service Lider na Unipartner. A Unipartner deu a conhecer a mais recente tecnologia Microsoft de desenvolvimento de aplicações móveis e web aos alunos de engenharia informática da UMa e estes puderam assim ter um primeiro contacto com algumas destas tecnologias e com exemplos de utilização.

Houve ainda a oportunidade de os alunos conhecerem um pouco do ambiente de trabalho da Unipartner, com a apresentação de experiências por parte de recém graduados.