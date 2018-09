Universidade da Madeira dá as boas-vindas aos novos estudantes

Decorreu esta manhã, na Quinta de São Roque, a sessão de boas-vindas aos novos alunos da Universidade da Madeira, que contou com a presença e intervenção do reitor, José Carmo.

Anteriormente, os alunos foram recebidos no polo central, onde foi proporcionado uma visita guiada as instalações, acompanhados do director de curso a que correspondem.

A sessão contou com alguns esclarecimentos quanto aos vários serviços que a universidade coloca ao dispor do estudante e terminou com votos de um bom ano lectivo.