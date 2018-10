Unidade de Cuidados Paliativos do SESARAM integra Programa Humaniza da Fundação La Caixa

A Unidade de Cuidados Paliativos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira foi uma das dez unidades do país seleccionadas para a constituição de uma Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), no âmbito do Programa Humaniza da Fundação La Caixa, um projeto que visa reforçar o apoio a pessoas com doenças avançadas. No decorrer deste programa estão previstas reuniões de trabalho para este e o próximo mês.

De acordo com uma nota do SESARAM, “este Programa Humaniza da Fundação La Caixa teve início em Espanha em 2009 e tem alcançado resultados muito positivos no apoio aos doentes em cuidados paliativos e seus familiares, pelo que agora foi alargado à Região Autónoma da Madeira com vista alargar os seus benefícios a todos os cidadãos portugueses”.

Refira-se que a iniciativa EAPS tem por finalidade complementar a resposta oferecida às necessidades dos doentes e dos seus familiares no que concerne às exigências específicas de apoio psicossocial e espiritual, bem como de acompanhamento no luto e apoio às equipas de profissionais que cuidam de pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.

A EAPS é constituída por dois assistentes sociais, um psicólogo a tempo inteiro e outro a tempo parcial. Concluído o processo de integração e de formação esta equipa passará a intervir prestando apoio psicossocial, espiritual e no luto aos doentes referenciados aos cuidados paliativos e seus familiares, bem como apoio aos profissionais das equipas de saúde que os acompanham.