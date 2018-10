UMAR alerta para precariedade e a desigualdade salarial entre homens e mulheres na Região

No âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, assinalado ontem (dia 24 de Outubro), a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta promoveu, ao longo desta manhã, uma iniciativa no Jardim Almirante Reis, com o objectivo de abordar a precaridade laboral e a desigualdade salarial na Região.

Um fenómeno diz a associação, “que abrange todas e todos os trabalhadores/as, mas que dum modo particular as mulheres são as mais afectadas”, relembrando que em Portugal as mulheres ganham menos 18% do que os homens, traduzindo a diferença em 79 dias trabalhado no ano sem remuneração feito pelas mulheres.

“A desvalorização do trabalho promove a exploração acentua as desigualdades, degrada as condições de vida das Mulheres e das suas famílias e compromete o desenvolvimento do País”, alerta a UMAR, comprometendo-se a “continuar a luta em defesa da igualdade de género”.