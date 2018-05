UMa promove amanhã, o I Encontro sobre Linguística

A Universidade da Madeira (UMa) vai realizar amanhã, dia 15 de Maio, o primeiro ‘Encontro em Linguística: Sociedades e Culturas’.

O Encontro tem início às 16 horas, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e vai contar com a presença de docentes das Universidades da Madeira, de Évora (UÉ) e da Beira Interior (UBI), que irão apresentar diversas comunicações sobre esta temática.

A primeira comunicação intitula-se ‘O Uso dos Dicionários de/para DaF e ELE: Análise de um Inquérito desde uma Perspetiva Contrastiva’ e será proferida por Mário Franco, da UMa.

A comunicação seguinte, da responsabilidade de Minh Ha Lo-Cicero, da UMa, irá incidir sobre o tema ‘The Child – Adult relationship terminology/expressions in the tale of The Little Gold Key or the Adventures of Burattino by Alexei Tolstoy in French and Vietnamese’.

A terceira comunicação, intitulada ‘Recolha de um conto popular e dois romances tradicionais de uma contadora de estórias da Ponta Delgada (ilha da Madeira)’, será proferida por Naidea Nunes, da UMa.

Na comunicação seguinte, Rui Carita, da UMa, irá falar sobre ‘Eugénio de Paula Tavares (1867-1930) e Badinha Medina e Vasconcelos (Relações entre a Madeira e Cabo Verde)’.

Depois de um breve intervalo, o encontro prossegue a sua programação, às 18h15, com as comunicações de Maria Filomena Gonçalves, da UÉ, e de Paulo Osório, da UBI, que abordarão, respectivamente, os temas ‘O Barranquenho: língua minoritária na raia?’ e ‘Linguística e Cultura: Rumos Diacrónicos e Sincrónicos do Português’.

A estas comunicações segue-se um painel dedicado à discussão de ‘Para um Entendimento da Linguagem e da Comunicação Contemporânea’, com a participação de Paulo Osório, da UBI e de Alcina Sousa, da UMa.

O encontro tem entrada livre e enquadra-se no âmbito do Mestrado em Linguística: Sociedades e Culturas, um programa de formação avançada da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.