Uma estrada encerrada e seis condicionadas no Funchal

De acordo com o balanço mais recente do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, entre as 09 horas e as 12 horas de hoje, as duas Corporações de Bombeiros do Funchal e a Protecção Civil Municipal registaram 10 ocorrências, resultantes do estado do tempo. Nomeadamente, queda de árvores e de estruturas, pequenas derrocadas e inundações.

A mesma nota assegura que os serviços da Câmara Municipal do Funchal estão no terreno, “de forma a repor a normalidade com a maior brevidade possível”.

Assim, às 10h45 horas, encontravam-se encerradas as estradas:

 Caminho dos Pretos – entre o Terreiro da Luta e o Curral dos Romeiros – ER 201.

Encontram-se condicionadas ao trânsito:

 Entre o Monte e o Poiso – ER 103;

 Entre as Romeiras e o Curral das Freiras – ER 107;

 Entre o Largo do Miranda e o Curral dos Romeiros;

 Caminho dos Pretos – entre o Curral dos Romeiros e o Palheiro Ferreiro – ER 201;

 Estrada das Carreiras – entre o Poiso e o Bar 21 – ER 203;

 Estrada de acesso à via rápida pela Ribeira de João Gomes (entre a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira e o nó da Pestana Júnior na via rápida) - ER 118.

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal procederá a uma nova actualização desta informação às 18 horas.