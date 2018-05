UMa dá as boas-vindas a 38 alunos estrangeiros

Amanhã, dia 10 de Maio, a Universidade da Madeira (UMa) dá as boas-vindas aos cerca de 38 estudantes estrangeiros que vêm frequentar a UMa no segundo semestre do ano lectivo 2017/2018, ao abrigo do programa ‘Erasmus+’.

Na recepção, agendada para as 16h30, na Sala do Pátio 1, no Edifício da Reitoria da UMa, vão estar presentes a Vice-Reitora para as Relações Externas, Elsa Fernandes, a Vice-Reitora para os Assuntos Académicos, Custódia Drumond, e a Presidente do Conselho Pedagógico Universitário, Rita Vasconcelos.

No primeiro semestre do ano lectivo 2017/ 2018, a UMa recebeu cerca de 41 alunos ao abrigo do programa ‘Erasmus+’, sendo que na tabela dos cinco países que mais estudantes enviaram para a UMa, estão a Eslovénia, Espanha, Itália, República Checa e a Polónia.