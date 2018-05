Um milhar de formandos já passaram pela Escola Agrícola

Um depois da Escola Agrícola da Madeira estar a leccionar já passaram “mil formandos”, um número que satisfaz o secretário regional da Agricultura e Pescas que classifica a iniciativa de “projecto vencedor” e uma autêntica “marca” no rumo da política agrícola madeirense.

Humberto Vasconcelos falava esta tarde na celebração do primeiro aniversário da unidade de ensino e de formação do sector primário situada no concelho de São Vicente. Precisamente por esse facto, o governante disse que a “descentralização” foi uma aposta ganha deste Executivo que permitiu “colmatar uma necessidade” não só para os produtores como também para os empresários do ramo que podem ter os seus projectos sediados no local.

Com especial enfoque nas formações das culturas da banana, anona, maracujá, cogumelos, flores, as podas e as enxertias, são acções que têm sido ministradas neste espaço que comemora um ano de existência.

A Escola Agrícola da Madeira nasceu com o fim de potenciar os sectores agrícola e agroalimentar regionais com recursos humanos habilitados que promovam a sua sustentabilidade, dar resposta aos desafios futuros, propiciando, entre outros, cursos vocacionais de actividades agrícolas, cursos técnicos e cursos de especialização tecnológica.