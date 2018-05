“A Administração Pública tem de ser mais célere e tem que, de um modo geral e transversal, concluir todos os processos decongelamento dos trabalhadores o mais urgente possível, porque um congelamento de quase uma década e meia já foi demasiado violento para que tenham de continuar a aguardar que os mesmos sejam concluídos”. É com este sentimento de insatisfação que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública na Região reage à notícia do DIÁRIO sobre o facto do descongelamento das carreiras ter impacto superior a 5,6 milhões e em que 4.500 funcionários já têm os respectivos vencimentos actualizados.

O sindicalista recorda que havia um conjunto de obrigações que a lei prevê, designadamente as “notificações aos trabalhadores das avaliações para efeitos de descongelamento”, situação que Ricardo Frade Gouveia recorda ter sido classificada de “urgente e de cumprimento imediato e que não foram cumpridas”.

Atrasos que sublinha ter sido amplamente denunciado pelo sindicato que dirige no sentido de acelerar o procedimento: “Embora os direitos dos trabalhadores estejam acautelados porque os efeitos de descongelamento produzirão efeitos reportados a 1 de Janeiro, a verdade é que o tempo vai passando, e para quem tem os vencimentos congelados à cerca de 14 e 15 anos, gera-se alguma ansiedade e alguma indignação”.

Precisamente por esse facto, afirma que este descongelamento “era algo que já deveria ter sido resolvido e concluído para todos os funcionários da administração pública e não para alguns”.

“Em bom rigor o processo era simples fazê-lo”, declara o sindicalista que assiste a exemplos caricatos dentro do Governo Regional: “Há secretarias regionais que nem sequer chegaram a notificar trabalhadores das avaliações para terem a possibilidade de requerer respectiva ponderação curricular. Ou seja, nesses organismos o processo está muito atrasado e sem uma data previsível para a sua conclusão”.