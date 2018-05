Último dia de greve dos médicos ronda os 75% de adesão na Madeira

“Nós somos uma carreira com características especiais porque lidamos com o ser humano. É sempre muito custoso desligarmo-nos da pessoa e ligarmo-nos só ao trabalho. Esta greve de três dias é uma coisa que não nos agrada, mas que é fundamental. O ministro da Saúde parece que fez uma greve por tempo indeterminado”, acusou a delegada sindical do SIM, na Madeira.

De acordo com Lídia Ferreira, “os médicos não aderiram a estes três dias de greve com o intuito de prejudicar os doentes”, havendo inclusivamente colegas que “estão a fazer a greve, juntamente com outros, de uma forma rotativa, para poderem manifestar a opinião médica” sem prejudicar os serviços, “tentando distribuir o mal pelas aldeias”.

Lídia Ferreira, delegada sindical do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) avançou com os números específicos neste terceiro dia de greve. “O Bloco Operatório aderiu em 83%, Gastroenterologia 80%, Ortopedia 50%, Ginecologia 63%, Urologia 100%, Reabilitação e Medicina Física 100%, Oftalmologia 100%, Cirurgia Pediátrica 83%, Cirurgia Plástica 100%, Neurologia 83%, Medicina Interna não há uma percentagem fiável, mas anda à volta de 35%. Medicina geral e familiar ainda não existe dados, mas dá uma estimativa geral na ordem dos 75% de adesão à greve”, avançou a sindicalista.

Uma calmaria. Assim descrevemos o ambiente que se vivia esta manhã no Centro Hospitalar do Funchal, visivelmente afectado pela adesão dos médicos ao último dos três dias de greve nacional. Corredores e salas de espera completamente sem ninguém explicam os números de adesão a esta paralisação, que se cifra nos 75%.

À saída do serviço de pediatria estava Rosa Varela, que acompanhou o filho numa consulta e que não se sentiu afectada pela paralisação. “Estive há volta de três horas com o meu filho. Não senti os efeitos da greve. Cheguei às 7 horas da manhã ao serviço de pediatria e estava vazio, não tinha utentes. A médica disse que não fez greve porque isto são situações importantes, mas havia um transtorno porque a enfermeira responsável por dar as vacinas não estava”, explicou.

Mais abaixo, nas consultas externas o paradigma mudou drasticamente. Muita gente a voltar para trás com as consultas a terem de ser adiadas, especialmente pessoas que não residem no Funchal, como foi o caso de Ermínia Gramilho e Martinha Gramilho, provenientes da Quinta Grande. “Marcaram uma consulta e a médica está de férias. Ela nem marcou a consulta no computador A atender foi rápido, disseram-me logo que não ia ser atendida. É uma coisa demais”, começou por referir a filha, visivelmente transtornada pelo ocorrido.

Enquanto falávamos Martinha passou uma vizinha. Maria Cabo foi uma das pessoas afectadas pela greve, mas até mostrou boa disposição. “Ora vamos lá embora com a bolsa às costas como se trouxe”, referiu a também residente na Quinta Grande, mais concretamente nas Fontainhas.

“É por causa da greve que estou a voltar para trás. Cheguei às 10 horas e disseram-me para ir à secretaria às 11 horas, para depois me dizerem que não havia consulta. Vim de propósito ao Funchal para ter a consulta”, lamentou Maria Cabo, despedindo-se de seguida, com pressa para apanhar o autocarro.

À espera de outro transporte, neste caso o táxi, estava Martinha, com quem reatámos a conversa. “Pedi o transporte de táxi e não me queriam dar o papel para entregar ao taxista. Fizeram uma confusão que eu não tinha marcado. Como é que ia pagar o transporte? Venho da Quinta Grande e só para ir pago 49 euros”, disse.