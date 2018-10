Troço entre a Rotunda da Assicom e o Caminho do Areeiro condicionado ao trânsito durante 15 dias

A Câmara Municipal do Funchal começou hoje mais uma fase das obras de pavimentação da Estrada Monumental, agora no troço compreendido entre a Rotunda da Assicom e o Caminho do Arieiro, pelo que irá ser necessário condicionar o trânsito automóvel nesse arruamento durante 15 dias, com circulação rodoviária alternada.

Assim, no próximo sábado, dia 6 de Outubro, ocorrerá um corte de estrada na Ponte sobre a Rua da Praia Formosa, a partir das 8 horas, até bem próximo das 20 horas. Esta interrupção de trânsito será coordenada pela Polícia de Segurança Pública, sendo de sublinhar que o acesso à praia estará disponível, tal como é normal, para quem vier no sentido Funchal-Câmara de Lobos.

Como alternativa ao trânsito automóvel no sentido este-oeste (Funchal-Câmara de Lobos), A autaqruia alerta para a utilização do Caminho do Amparo e/ou a Av. Dr. Mário Soares.

No sentido oeste/este (Câmara de Lobos-Funchal), deverá ser utilizada a Estrada da Vitória e/ou Caminho do Arieiro.