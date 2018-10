Tribunal de Contas sugere revolução na Educação

A quebra da natalidade na Região é apontada como o grande motivo para a defesa de uma diminuição de 1.600 professores durante as próximas duas décadas, e um maior número de fusões de escolas, do ensino básico ao secundário. A sugestão parte do Tribunal de Contas que pretende uma Revolução na Educação regional. Saiba mais pormenores sobre esta notícia que faz manchete na edição impressa de hoje nas páginas 4 e 5.

A maior mancha gráfica desta primeira parte é ocupada pelo desporto, onde um ‘acordo de cavalheiros’ marca Rali do Faial. Os pilotos assumiram um compromisso que pode conhecer nas páginas 22 e 23, bem como mais pormenores sobre esta prova que pode já decidir o campeão.

No que diz respeito à Cultura, a Música chora a morte de Victor Costa. O maestro faleceu ontem aos 79 anos e várias figuras regionais prestaram a sua homenagem, para conhecer na nossa última página.

Rumamos à justiça com o Supremo Tribunal a mudar a decisão do juizo do Funchal e a considerar que a morte do ex-deputado do CDS foi mesmo obra do casal. Petra Tatiana vai mesmo cumprir pena, que pode conhecer nas páginas 6 e 7. Ainda nessas páginas, conheça o caso de um homem que tentou matar outro por causa de 10 euros em droga. Ainda no que concerne à Justiça, saiba que o Tribunal do Comércio terá nova juíza em Março do próximo ano.

Por fim, na página 3, saiba mais sobre a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Madeira e Porto Santos já nos dias 1 e 2 de Novembro.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e prepare o seu fim-de-semana com o seu DIÁRIO.