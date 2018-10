Tribunal dá nota positiva à conta do Tesoureiro do Governo Regional

O Tribunal de Contas divulgou, esta manhã, o relatório de verificação externa à Conta do Tesoureiro do Governo Regional relativa à gerência de 2017, com “uma opinião globalmente positiva” e apontando apenas uma recomendação. A única correcção a fazer tem a ver com a errada inscrição dos subsídios de mobilidade de passagens aéreas, no montante de cerca de 100 mil euros, na rubrica ‘Reposições Abatidas nos Pagamentos’ em vez de ser como receitas orçamentais, como está previsto na lei.

De resto, o TC conclui que a Conta do Tesoureiro do ano de 2017 “encontrava-se instruída e organizada de acordo com as instruções aplicáveis, sendo os documentos e valores registados nos mapas que compõem a prestação de contas consistentes entre si”. “Da análise e conferência efectuadas concluiu-se que os recebimentos, os pagamentos e os saldos, inicial e final de 2017, encontram-se fidedignamente refletidos no Mapa de Fluxos de Caixa”, excepto quanto à desagregação dos saldos de gerência por fontes de financiamento e à já citada incorrecta contabilização como “Reposições Abatidas nos Pagamentos” referentes ao recebimento do subsídio social de mobilidade com que o Estado comparticipa as viagens aéreas entre as regiões autónomas e o continente.

Por outro lado, o Tribunal de Contas nota que “permanecem os constrangimentos relacionados com os pagamentos através de contas bancárias junto do IGCP [organismo tutelado pelo Governo da República], que além de dificultarem a execução diária das operações de pagamento, complexificam significativamente a revisão e o controlo das operações, nomeadamente por entidades externas”.