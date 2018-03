Três Estradas Regionais encerradas e várias condicionadas devido à intempérie

De acordo com as informações avançadas pela Direcção de Serviços de Conservação e Exploração da Direcção Regional de Estradas, em consequência da intempérie que está a afectar a Madeira, encontram-se encerradas as seguintes Estradas Regionais:

1.ª Secção

ER 201 – Caminho dos Pretos - entre o Terreiro da Luta e o Curral dos Romeiros

2.ª Secção

ER 110 – Entre o sítio do Rochão e o sítio do Ribeiro Serrão

ER 219 – Estrada de acesso à Ilha

Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais:

1.ª Secção

ER 103 – Entre o Monte e o Poiso

ER 107 – Entre as Romeiras e o Curral das Freiras

ER 201 – Caminho dos Pretos - entre o Curral dos Romeiros e o Palheiro Ferreiro

ER 203 – Estrada das Carreiras - entre o Poiso e o Bar 21

2.ª Secção

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco e a Degolada

ER 110 – Entre o Ribeiro Frio e o Lombo de Cima

ER 110 – Porto da Cruz, entre a Vila e o sítio da Cruz

ER 202 – Entre os Terreiros e o Santo da Serra

ER 217 – São Roque do Faial

ER 225 – Entre a Fonte de Santo António e o Santo da Serra

3.ª Secção

ER 101 – Entre as Portas da Vila e as Achadas da Cruz

ER 209 – Entre a Ribeira da Janela e o entroncamento com a ER 101, Viaexpresso VE2

ER 211 – Entre São Vicente e a Ponta Delgada

ER 228 – Entre o Rosário e a Encumeada

4.ª Secção

ER 210 – Prazeres – Fonte do Bispo

ER 223 – Entre o Jardim do Mar e o Estreito da Calheta

Encontram também encerradas as seguintes Estradas Regionais, resultante de empreitadas em curso ou por outros motivos:

2.ª Secção

ER 110 – Entre o entroncamento com a ER 202 (Santo António da Serra / Poiso) e a Rotunda de ligação à ER 207, em Santo António da Serra.

ER 110 – Sítio do Lombo das Faias, entre o Santo da Serra e a Portela

ER 110 – Junto ao Cemitério novo do Porto da Cruz

3.ª Secção

ER 221 – Entre o Seixal e o Chão da Ribeira

4.ª Secção

ER 105 – Entre a boca da Encumeada e a Bica da Cana (Paúl da Serra)

Com o trânsito condicionado, resultante de empreitadas em curso ou por outros motivos, encontram-se as seguintes Estradas Regionais:

1.ª Secção

ER 118 – Estrada de acesso à via rápida pela Ribeira de João Gomes (entre a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira e o nó da Pestana Júnior na via rápida)

2.ª Secção

ER 110 – Entre a Portela e o Porto da Cruz (Serrado)

ER 225 – Entre a Fonte de Santo António e o Santo da Serra

3.ª Secção

ER 220 (antiga ER 232) – Falca

A Direcção de Serviços de Conservação e Exploraçãoda Direcção Regional de Estradas recomenda ainda a utilização “com precaução” das estradas, devido ao ‘mau tempo’.