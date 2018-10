Três escolas da Madeira foram premiadas com o Selo Europeu de Qualidade eTwinning

A Madeira tem três escolas premiadas com o Selo Europeu de Qualidade eTwinning 2018. O número faz parte dos 230 selos atribuídos a estabelecimentos de ensino portugueses, num total de 1204 projectos de 41 países.

A EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol com o projecto ‘Enhancing Students and Teachers Sucess through STEM education’ dinamizado pela professora Rosa Luisa e pela educadora Sofia Freitas; a EB1/PE de Visconde Cacongo com o projecto ‘Coloured by the sun, United by the sea’, pela professora Rubina Silva, e ainda a EB/S Gonçalves Zarco com o projecto ‘Reach – Reinterpreting, empowering and accepting our culture heritage’, a cargo da professora Alexandra Francisco, foram as escolas vencedoras da edição 2018 do eTwinning, a maior comunidade de escolas e professores da Europa.

Rosa Luísa Gaspar, embaixadora eTwinning da Região Autónoma da Madeira, explica que este projecto disponibiliza uma plataforma aos profissionais de educação (educadores de infância, professores, directores e bibliotecários) que trabalham em escolas dos países europeus, para que possam comunicar , colaborar e desenvolver projectos, partilhando-os com a comunidade escolar europeia.

Apenas as escolas e os professores que apresentem um certo nível de qualidade nos projectos apresentados e que contribuam activamente e visivelmente para as actividades desenvolvidas, recebem um selo de qualidade que é pessoal.

A embaixadora da Madeira considera que este selo é um reconhecimento concreto para professores e escolas, do “elevado nível” das suas actividades eTwinninge permite incentivar os alunos a continuarem a participar nos projectos, sendo também uma forma concreta de demonstrar que os seus esforços foram reconhecidos.

O Selo Europeu de qualidade é uma segunda marca de sucesso e indica que o projecto atingiu uma certa Norma Europeia e é concedido pelo serviço de apoio central (CSS), em Bruxelas, aos professores com projectos premiados, tendo em conta o índice de qualidade baseado na inovação pedagógica, integração curricular, comunicação e intercâmbio entre escolas parceiras e uso eficaz da tecnologia em sala de aula.