Três desafios socialistas para o país e um para a Madeira

O Partido Socialista da Madeira reuniu hoje os militantes em torno de Ana Catarina Mendes, emissária do secretário-geral para apresentar as linhas gerais da Moção ‘Geração 20-30’ que António Costa irá apresentar ao Congresso de reeleição, que está focada em três desafios futuros para o país: as alterações climáticas, o emprego e a demografia. Sobre a Madeira, aposta tudo na alternância de poder em 2019 e numa vitória do PS-Madeira nas eleições regionais.

A secretaria-geral adjunta salientou que, naturalmente, o partido que suporta o Governo da República quer resolver a construção do Hospital da Madeira e a questão do subsídio de mobilidade, mas olha para as eleições legislativas regionais como uma importante oportunidade de os socialistas madeirenses chegarem ao poder. Ana Catarina Mendes prometeu empenho do partido nesse objectivo.