Três de sete imóveis vendidos em hasta pública

O leilão de imóveis da Região Autónoma da Madeira realizado esta manhã pela Direcção Regional do Património resultou na venda de três das sete propriedades.

No balanço desta que foi a 5.ª hasta pública realizada em 2018, a directora regional Élia Ribeiro salientou os quase 330 mil euros arrecadados nas adjudicações de um total de 1 milhão e 326 mil euros dos imóveis que estavam à venda.

Dos três imóveis, todos no Funchal, dois eram escritórios no mesmo edifício no Largo da Saúde, São Pedro, que ficaram por 36 mil euros cada uma para o mesmo e único licitador, e outro edifício na Rua da Alegria, freguesia da Sé, foi arrematado por 257.550 euros após 26 lances entre os dois concorrentes à adjudicação, sendo que o preço-base era de 176 mil euros.

Os outros quatro imóveis, dois dos quais no Porto Santo (um deles com preço-base de 529 mil euros), outro no Caniçal e ainda outro na vila de São Vicente, ficaram desertos, ou seja não apareceu qualquer licitação.

Agora, segundo a responsável, o Governo irá decidir qual a melhor opção de rentabilizar estes ou outros imóveis, podendo passar pelo ajuste directo, por nova hasta pública ou por um simples arrendamento.