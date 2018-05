Tranquada Gomes recebeu Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebeu esta manhã, 28 de Maio, o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Alberto Perestrelo, e o Director do Curso de Promoção a Oficial General – ministrado pelo Instituto Universitário Militar –, Major General Corte-Real Andrade, numa audiência para apresentação de cumprimentos, que contou com a presença de uma delegação de oficiais auditores e docentes do Instituto Universitário Militar.

No encontro, Tranquada Gomes inteirou-se dos objectivos do Curso de Promoção a Oficial General do Instituto Universitário Militar, bem como dos aspectos ligados à sua duração e funcionamento.

Salientou que a vinda a esta Região Autónoma é a forma mais eficaz de travar conhecimento com a realidade regional, para que se mantenha no futuro uma relação de grande proximidade e de eficácia entre os vários ramos das Forças Armadas e a população da nossa Região.

O presidente deste órgão legislativo referiu ainda a especial preocupação das autoridades regionais com as práticas ligadas ao Mar e à fiscalização da zona marítima.

Falou da relevância geoestratégica da Região Autónoma da Madeira para o País e da importância da conjugação das políticas do Mar com as restantes regiões da Macaronésia.