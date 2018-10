Trajectória do ‘Leslie’ ainda causa incertezas

Segundo a nota mais recente emitida pelo IPMA, a incerteza em relação à trajectória do LESLIE continua elevada, sendo apenas possível determinar a trajectória com maior confiança num prazo de 24 horas. As previsões para mais de 24 horas continuam a indicar trajectórias distintas.

As últimas previsões apontam para um desvio da trajetória do furacão LESLIE para norte da Madeira, podendo ainda atingir Portugal continental.

As últimas previsões disponíveis indicam a ocorrência de vento médio até 40 a 60 km/h, a partir das 3h da manhã de sábado, com rajadas de vento máximas que não deverão ultrapassar os 90/110 km/h, havendo, contudo, probabilidade entre 30 e 50% de ocorrência de ventos médios com força de tempestade tropical (entre 63 e 118 km/h) para as ilhas da Madeira e Porto Santo a partir da manhã deste sábado. As ondas deverão atingir 5 a 7 metros, com altura máxima de 10 a 12 metros, no período entre as 13 e 19h locais de sábado. Prevê-se também precipitação por vezes forte entre as 7 e 16h locais de sábado.

