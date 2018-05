Tráfego automóvel disparou nos últimos três anos na Madeira

Na via rápida e na via expresso circulam actualmente mais quatro mil veículos por dia do que em 2015, o que indicia retoma económica. 85% dos carros e motos concentram-se nos 44 quilómetros do troço Ribeira Brava-Caniçal e vice-versa. A sinistralidade diminuiu, sobretudo na via Expresso. Este é o tema de maior destaque da edição impressa, de hoje, do DIÁRIO.

No desporto, o tema inevitável é o futebol, com o fim da I Liga. Marítimo despacha Sporting para fora da Liga dos Campeões, o que aconteceu muito por um ‘Frango’ de Rui Patrício. O Marítimo garantiu o 7.º.

Nota, também, para a guerra entre CMF e Governo, que se agudiza. Susana Prada garante que informou Cafôfo sobre a execução fiscal à autarquia.

Fique a conhecer o caso de uma acumuladora de lixo que rejeita ajuda da Segurança Social. Idosa residente em Câmara de Lobos preocupa entidades oficiais e familiares.

Na área dos espectáculos, saiba que DJ Thomas Gold vem animar Semana do Mar no Porto Moniz.