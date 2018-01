Tradição do ‘Cantar dos Reis’ repete-se no Curral das Freiras

O ‘Cantar dos Reis’ vai repetir-se, de 5 para 6 de Janeiro, no Curral das Freiras. Os habituais encontros de grupos folclóricos, culturais, etnográficos e associativos, provenientes de diversas freguesias da região, terão lugar a partir das 19h30 de sexta-feira, na praça central daquela localidade.

Segundo a Casa do Povo do Curral das Freiras, entidade organizadora desta iniciativa que soma já XXIV edições, “este evento aberto ao público dá a conhecer à comunidade local e também a quem nos visita, as mais variadas formas de cantar os reis, concentrando assim num único local uma diversidade de ‘cantares’ que se têm mantido de geração em geração”.

A Casa do Povo relembra que foi a primeira entidade a organizar a ‘Festa de Cantar os Reis’ em palco, no ano de 1994, iniciativa esta que hoje repete-se um pouco por toda a ilha.

O programa segue pela tarde e noite dentro deste dia festivo, com a visita, por volta das 16 horas, da direcção e alguns sócios da casa do povo local aos presépios da freguesia, “em género de roteiro” criado ao longo das várias edições para premiar os mais criativos e originais.

Após o findar da festa no palco, vários grupos de cantares organizam-se e distribuem-se para levar ‘porta-a-porta’ esta tradição secular”, durante toda a noite.

Para os mais gulosos que queiram visitar o Curral das Freiras, haverá também um ‘Mega Bolo-rei’, com extensão de 12 metros e com 24 quilogramas, que poderá ser apreciado pelas 18 horas na praça central da freguesia. O corte do mesmo está marcado para a noite, depois dos cantares em placo terminarem, onde será distribuído por todos que se desloquem ao local. Aos mais sortudos pode ainda calhar um de dois ‘brindes’ camuflados ao longo deste “Mega Bolo-rei”.