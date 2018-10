Trabalhos amanhã na rede de água do Caminho do Meio

A Câmara Municipal do Funchal vai realizar amanhã trabalhos na rede de abastecimento de água no Caminho do Meio. Estas obras vão provocar rupturas no fornecimento aos moradores da zona, entre as 9 horas e as 17 horas. Segundo a autarquia serão afectados Caminho do Meio (desde nº 1 até nº 147), a Estrada do Curral dos Romeiros (do Largo do Miranda até ao 28); a Vereda do Ribeiro Domingos Dias; o Caminho das Voltas (do Largo do Miranda até ao nº 64); a Rua Clube da Choupana; a Rua do Miranda; a Ladeira do Clube da Choupana; a Vereda da Bela Vista; o Caminho da Casa Velha; a Travessa do Transval; a Vereda do Jardim Botânico; o Impasse do Jardim Botânico; o Impasse do Caminho do Meio; e a Rua do Jardim Botânico.