Trabalho de proximidade do CDS é aposta ganha

A Comissão Política Concelhia do CDS Funchal reuniu-se ontem, dia 26 de Abril, na sede regional do CDS. Um encontro onde foram abordados vários assuntos, dos quais se destacam o balanço do primeiro semestre de mandato da nova Comissão Política Provisória, e a calendarização de actividades para 2018, e que contou com a presença do vereador do CDS na Câmara Municipal do Funchal, Rui Barreto, dos deputados municipais Gonçalo Pimenta e Carla Baptista e os autarcas de freguesia eleitos pelo CDS.

No final da reunião, José Maria Barros, Presidente da Comissão Política Provisória da Concelhia do CDS Funchal, enalteceu o trabalho de proximidade que tem sido realizado pelos autarcas, tanto na vereação e assembleia municipal como nas freguesias, nomeadamente através da apresentação de propostas que visam proporcionar uma melhoria da qualidade de vida das populações.

Recorde-se que, conforme um balanço feito pelo partido nos primeiros 100 dias de mandato, foram apresentadas mais de 60 iniciativas, entre propostas, requerimentos, moções e assuntos de interesse para as populações, que foram debatidos nos diferentes órgãos autárquicos, vereação, assembleia municipal e assembleias de freguesia.

Nesta segunda reunião da Concelhia do Funchal foram também calendarizadas as atividades para os próximos meses, destacando-se a realização de conferências, contactos com as populações e iniciativas de carácter lúdico e cultural.

A nova equipa do CDS Funchal é liderada pelo advogado José Maria Barros e tem como vice-presidente Carla Baptista de Freitas e Ana Margarida Luís como secretária.

São vogais da concelhia provisória do Funchal os militantes Ângelo Silveira, Fátima Nóbrega, Fernando Luís e Carlos Alberto Assunção.