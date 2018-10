Trabalhar na UNESCO representa “responsabilidade”

“A oportunidade de trabalhar na UNESCO e em particular na Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra representa, para mim, sobretudo, uma responsabilidade. A responsabilidade de corresponder de forma profissional e competente às tarefas e objectivos inerentes a esta nova etapa profissional. Representa igualmente um momento de avaliação do trabalho feito até aqui e do acumular de experiências profissionais, sucessos e fracassos que, no conjunto, acabaram por me fornecer as competências necessárias para desempenhar as funções que me são agora atribuídas”.

Esta é a convicção assumida ao DIÁRIO pelo biólogo madeirense, António Domingos Abreu, que assume hoje funções como Especialista de Programa no Sector de Ciências Ecológicas da UNESCO, na sede desta organização em Paris.

Como noticiámos na edição de ontem, Domingos Abreu trabalhará com o Director do Sector de Ciências Ecológicas e terá como responsabilidades principais a coordenação das actividades científicas e políticas de biodiversidade do Programa o Homem e a Biosfera e a coordenação do Programa Internacional de Geociências no quadro da Secção de Observação Global do Planeta Terra.

Tendo em consideração que não se trata de uma posição por qualquer inerência institucional, mas sim pela avaliação da sua qualificação, experiência, capacidade de trabalho e, obviamente algum valor enquanto profissional, julga que o cargo na UNESCO “é igualmente uma grande satisfação que reforça o meu brio e motivação profissionais”. “Tudo isso se resume na palavra responsabilidade, de corresponder e ser capaz de realizar o trabalho que está pela frente com consciência da complexidade que é lidar com realidades ambientais, sociais e económicas distintas e a necessidade de saber encontrar as soluções adequadas para cada situação”, refere.

Sobre o que esta opção representa para a Região, assume não ter uma ideia bem definida. “A Região é um conceito muito difuso e seria difícil concretizar em que nível a prestação profissional de um madeirense pode ou não representar seja o que for para a Região. Naturalmente que, como madeirense, que gosta muito da sua terra, em tudo o que puder ajudar, como aliás sempre foi a minha posição, estou sempre disponível para contribuir, seja relativamente a pessoas ou instituições que, em qualquer momento, possam necessitar de algo que esteja ao meu alcance. Para a Madeira, a total e incondicional disponibilidade de sempre”, opina.

As actividades a cargo do biólogo madeirense incluem, entre outras, a coordenação do acompanhamento da implementação do Plano de Ação de Lima (2016-2025) para as reservas da Biosfera da UNESCO e a articulação entre esta organização e os 122 Estados Membros que já possuem reservas da Biosfera da UNESCO; a supervisão das actividades das Ciências da Terra, a criação de Geoparques e a articulação com outras agências e entidades financiadoras dos programas científicos em ciências ecológicas e biodiversidade.

Experiência invejável

A oportunidade dada a Domingos Abreu resulta da vasta experiência de trabalho internacional para diversas agências internacionais, tendo integrado, ao nível das Nações Unidas, diversos grupos de peritos, como é o caso do Processo Regular de Avaliação do Estado do Ambiente Marinho das Nações Unidas de que faz parte desde 2014.

Integrou ainda o grupo de peritos da UNESCO responsável pela elaboração da Estratégia e Plano de Acção do programa MAB para as Reservas da Biosfera a nível Mundial, tendo sido responsável pela coordenação de candidaturas a Reservas da Biosfera em Portugal (Flores e S. Jorge, nos Açores, Santana, Madeira) e a nível internacional (Ilha do Príncipe em São Tomé e Príncipe, Quirimbas em Moçambique) e como especialista no apoio ao desenvolvimento de planos de gestão, avaliação e investigação científica em reservas da biosfera da UNESCO de diversos países como o Suriname, Sudão, Chade, Nigéria, Camarões, Níger, República Centro Africana, Angola, Maurícias, entre outros.

Ainda no âmbito das reservas da Biosfera, Domingos Abreu é, desde há 3 anos, o coordenador da rede REDBIOS que reúne as reservas dos Açores, Madeira, Canárias, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e tem desempenhado um papel activo no desenvolvimento da rede Mundial de reservas da Biosfera em Ilhas e Zonas Costeiras, sob coordenação da Coreia do Sul e Espanha.

A nível regional e nacional, Domingos Abreu começou a sua carreira como docente de biologia do ensino secundário, tendo, em inícios da década de 90, entrado para os quadros do Museu Municipal do Funchal (História Natural) de que foi Director, entre 1996 e 1998, antes de ser nomeado como primeiro Director da Estação de Biologia Marinha do Funchal onde se manteve até Novembro de 2000 quando passou a integrar o Governo Regional da Madeira no cargo de Director Regional do Ambiente que exerceu até finais de 2007 (ver destaque).

Domingos Abreu, que é colaborador do DIÁRIO há mais de 20 anos, é membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável desde 1998. Ao nível socioprofissional foi fundador e primeiro Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Biólogos, tendo sido também presidido a esta organização a nível nacional, como Bastonário, em dois mandatos entre 2008 e 2014.

A nível internacional é Fellow da Royal Society of Biology do Reino Unido e foi Presidente, em três mandatos consecutivos, da Associação de Biólogos dos Países Europeus sendo actualmente Vice-Presidente da Rede Europeia de Conselhos de Ambiente, na qual é igualmente o coordenador do Grupo de Trabalho para os Assuntos do Mar.

No domínio científico possui um doutoramento em Biologia Marinha e é docente em diversas instituições universitárias nacionais e estrangeiras onde tem sido orientador e membro de júris de mestrado e doutoramento na área da biologia e ambiente.