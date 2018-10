Trabalhadores mais seguros e sociedade mais justa

O presidente do Governo Regional da Madeira acredita que vivemos numa sociedade onde os trabalhadores se sentem mais seguros, onde estão mais protegidos pela justiça e onde as instituições de fiscalização zelam, como nunca antes, para que sejam evitados os acidentes laborais que antes eram muito mais frequentes.

Miguel Albuquerque discursava na abertura do seminário sobre ‘Acidentes de Trabalho/doenças profissionais’, com a temática responsabilidade civil em debate, que decorre no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Para Miguel Albuquerque, é preciso fazer um exercício de memória para que não se esqueça que a “intervenção do Estado Social ao longo dos último decénios, sobretudo no Século XX, no sentido e garantir que a desproporcionalidade que existia entre o empregador e os empregados ou entre os trabalhadores e o patronato fosse sendo minimizado”. E isso foi possível, através da “intervenção do Estado, de legislação que, progressivamente, foi assegurando a equidade e a justiça nas relações laborais e, sobretudo, de um conjunto de intervenções no pós II Guerra Mundial, no sentido de assegurar um conjunto de direitos e garantias para os trabalhadores”.

Uma das grandes conquistas do Século XX, acredita, foi por isso o “crescimento do Estado Social”, que conseguiu ainda “assegurar o aumento do nível de rendimento para as classes trabalhadoras e a constituição da grande classe média, a pedra basilar das democracias ocidentais, acrescentou o governante.

Lembrando que as estatísticas provam que “há uma diminuição substancial em toda a Europa e também no nosso País e na nossa Região dos acidentes laborais e há, igualmente, muito melhores condições (de qualidade e sanitárias) para o exercício do trabalho, que trouxe grandes benefícios para as classes trabalhadoras”, Miguel Albuquerque lembrou as conquistas anexas como as férias pagas, o 13.º mês, as folgas, a limitação do número de horas de trabalho, para realçar que nunca se viveu tão bem como agora.

Criticando as redes sociais, que amplificam as situações de acidentes, como o faz para a insegurança ou à violência, diz que estes meios geram desinformação e emoções que “nada têm a ver com a realidade que se passa nas nossas sociedades”.

Na intervenção, aproveitou para sugerir a realização de um seminário sobre as alterações nas relações laborais que se sentem a cada dia, que serão marcadas em poucos anos pela tecnologia e, sobretudo, pela inteligência artificial.