Trabalhadores do Casino ponderam novos movimentos de luta

Os trabalhadores da sala do jogo tradicional do Casino da Madeira deram por terminada uma “acção de greve no dia 2 de Janeiro de 2018, ainda sem qualquer contacto da empresa em relação às atualizações salariais”, anunciaram através de comunicado.

“Dia 8 de Janeiro temos reunião com a administração do grupo, já agendada em Dezembro, para tratar do assunto de Acordo de Empresa. Assunto esse que não mereceu por parte da empresa qualquer análise, tão pouco resposta sobre as actualizações salariais. Esperamos bom senso nessa reunião e ver tratado com seriedade a nossa reivindicação. Caso não seja ouvido/tratado esse assunto vamos ponderar novos movimentos de luta”, prometem os trabalhadores.