São poucos os criadores de gado ovino na freguesia do Arco de São Jorge, tão poucos que sobram dedos das duas mãos para conta-los. “São sete”, enumera o presidente do Clube Desportivo local que organiza e promove a festa das tosquias, uma actividade que segundo o dirigente associativo “está a crescer lentamente” na localidade por via do “abandono do cultivo” da uva jaqué, dos hortícolas e de outras culturas que não oferecem rentabilidade.

