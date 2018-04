Torneio de voleibol ‘Cidade do Funchal’ está de regresso, saiba de tudo na agenda desta terça-feira

O torneio decorre entre 3 e 7 de Abril, no Pavilhão da Levada, e deverá mobilizar mais de 400 pessoas. Para além dos clubes regionais AD Machico, ACD São João, CD Levada, Club Sports Madeira, Câmara de Lobos, Carvalheiro e Marítimo, o torneio conta também com a presença da AD Colégio Caldinhas, São Gonçalo Voleibol, Colégio São João de Brito, Colégio Pedro Arrupe, Gueifães e Angra Volei Clube, que vão ser distribuídos em várias equipas pelos escalões de minis, infantis, iniciados cadetes e juvenis. A organização, que conta com a Câmara Municipal do Funchal como grande parceiro, vai promover várias actividades lúdicas e sociais, com o intuito de dar a conhecer aos clubes forasteiros as belezas da Madeira.

II edição do torneio de voleibol ‘Cidade do Funchal’

Workshop de Mímica

O workshop de mímica será orientado pelo açoriano Ricardo Ávila e serão transmitidas técnicas clássicas de mímica, jogos de improviso e arquétipos físicos. Num primeiro momento, os participantes na oficina ‘mimo tout court’ conhecerão uma rotina corporal na base de competências essenciais ao trabalho do mimo: posturas, impulso, dissociação, ponto fixo, olhar interior versus olhar exterior. Posteriormente, farão diversos jogos de improviso, abordando as dimensões ilustrativa e corporal (poética) da mímica. Esta abordagem pretende fornecer uma base de trabalho para quem pretende desenvolver uma gestualidade depurada, ao serviço do teatro. O workshop terá duas sessões, uma às 10h30 e outra às 14h30l. As inscrições são gratuitas e podem ser feita através do e-mail ‘teatro.municipal@cm-funchal.pt’.

Câmara do Funchal negoceia Taxa Turística com a ACIF

Nesta terça-feira, dia 3 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá uma conferência de imprensa que se vai seguir à reunião entre a CMF e a ACIF, no âmbito das negociações para a introdução de uma Taxa Turística no concelho do Funchal.

Governo em cerimónia de registo de pagamentos

Pelas 11h30 desta terça-feira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na cerimónia de registo de pagamentos, a realizar ao abrigo dos projectos dos vários Sistemas de Incentivos, no Salão Nobre do Edifício do Governo.

Campo de Férias ‘APEL’ativas’

O campo de férias da Páscoa na Escola da APEL é composto por diversas actividades e possui um horário alargado das 8h30 (chegada) às 18 horas. Este é o programa para esta terça-feira: