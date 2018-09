Em conversa com o DIÁRIO, esta manhã, o padre José Luís Rodrigues manifestou a sua reprovação pela conduta do padre Anastácio e, “em linha com o Papa Francisco”, afirma: “Tolerância zero, seja para quem for”.

Quando questionado se concorda que o celibato pode estar na origem dos vários casos de abusos sexuais no seio da Igreja Católica recentemente vindos a público, José Luís Rodrigues opõem-se categoricamente a esta visão.

“Se fosse assim todos os padres eram pedófilos”, atira.

Ao seu ver, e embora seja um defensor da revisão da questão do celibato, o pároco sublinha que “não se pode relacionar celibato com pedofilia”.

“A pedofilia resulta de uma depravação sexual, não existe só nos homossexuais, nem só nos heterossexuais, é uma depravação...”, acrescenta o sacerdote.

Conforme avançou hoje o DIÁRIO, a Diocese do Funchal decidiu afastar da acção pastoral o padre madeirense Anastácio Alves, que há vários anos exercia funções em França mas que é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira.