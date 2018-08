Tolerância de ponto impossibilita colheitas para análises no serviço público

Vários utentes deslocaram-se esta manhã ao Centro de Saúde do Bom Jesus e ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para realizar análises e foram surpreendidos por encontrarem os serviços de colheita encerrados. Devido à tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional, os serviços estão com um horário igual ao dos domingos e feriados, ou seja estão encerrados, explicou Adelino Ribeiro, do Serviço de Patologia do Hospital.

O também dirigente sindical explicou que apesar de o serviço de colheitas habitualmente funcionar no Bom Jesus é efectivamente uma extensão do Serviço de Patologia do Hospital, independente, e que poderia estar localizada em qualquer outro prédio ou local e que tem horários diferentes do centro de saúde.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça há equipas hoje de serviço, mas apenas para apoio aos doentes internados e Serviço de Urgência.