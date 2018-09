Teste-piloto do miniautocarro eléctrico Karsan Jest Electric amanhã no Rabaçal

Enquadrado no teste-piloto do miniautocarro eléctrico Karsan Jest Electric que está em curso na Madeira, o autocarro protótipo estará, amanhã, dia 15, na Calheta, a realizar testes no circuito de transporte de passageiros que liga o Miradouro do Rabaçal à casa do Rabaçal.

Esta acção contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, e com o presidente do Conselho Directivo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

O Karsan Jest Electric é um miniautocarro 100% eléctrico, tem 5,8 metros de comprimento e uma capacidade de cerca de 20 passageiros, concebido para dar resposta às necessidades de sustentabilidade nos centros urbanos e zonas históricas, bem como em circuitos com maior sensibilidade ambiental. Deste veículo destacam-se, o baixo nível de ruído e a ausência de emissões atmosféricas locais.

Esta é uma iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto europeu Civitas Destinations, com financiamento aprovado pelo Programa Horizonte 2020, levada a cabo pela Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM), em parceria com a Vice-Presidência do Governo Regional, a Horários do Funchal - Transportes Públicos S.A. (HF) e a UIC – Unidade de Indústria Auto Mecânica do Centro, Lda., representante da Karsan em Portugal.