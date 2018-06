Terceira reunião do projecto SMILE realizou em Génova

Decorreu na passada semana, em Génova, a 3.ª reunião de consórcio do projecto SMILE (SMart IsLand Energy Systems), com o principal objectivo de analisar a actividade do 1.º ano do projecto, bem como definir detalhadamente a actividade para os próximos seis meses.

Nesta reunião participaram os quatro parceiros da Madeira – ACIF, EEM, MITI e PRSMA.

O projecto SMILE é cofinanciado pela Comissão Europeia, ao abrigo do programa Horizonte 2020 (Tópico LCE-02-2016 - Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system).

Terá a duração de quatro anos, envolvendo a participação de 19 parceiros de seis países, com um orçamento global de cerca de 14 milhões de euros.

O SMILE pretende testar diferentes soluções inovadoras, tecnológicas e não tecnológicas, em 3 ilhas Europeias (Madeira, Orkneys na Escócia e Samsø na Dinamarca), que são projetos-piloto para demonstração de redes eléctricas inteligentes, abrindo caminho para a sua introdução no mercado num futuro próximo.

As soluções são variadas e incluem integração de baterias, aquecimento, acumulação de energia hídrica, veículos eléctricos, armazenamento de energia em barcos e tarifas dinâmicas.

Cada piloto testará as soluções mais apropriadas para as especificidades locais. A Madeira distingue-se das outras duas ilhas envolvidas, pelo facto de não ter qualquer ligação ao território continental, no que diz respeito ao abastecimento de energia (autonomia total).

Na Madeira o projeto-piloto tem ênfase particular na integração de microprodução de energia eléctrica, controlo de frequência na rede e smart charge para os veículos.

No primeiro dia, foi analisado o estado actual e as conquistas mais importantes do projecto, que incluem a definição da arquitetura geral de cada demonstrador e os diferentes tipos de serviços de resposta à procura (Demand Response) das três ilhas-piloto (Madeira, Orkney e Samsø), bem como a identificação dos principais indicadores de desempenho para avaliar o impacto do projecto do ponto de vista técnico, ambiental, económico e social.

Durante o primeiro ano, foi dada especial atenção às actividades de comunicação e divulgação: foi definido um plano de comunicação e divulgação necessário para aumentar o impacto económico das acções de inovação empreendidas no projecto e facilitar a disseminação de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos através do mercado e canais não comerciais. Também foi definida uma estratégia de comunicação para atingir novos públicos-alvo em diferentes países, regiões, sectores e mercados.

No segundo dia, decorreram três sessões paralelas dedicadas às três ilhas-piloto, para discutir os desafios futuros e os passos necessários para a implementação da tecnologia.

Na Madeira, os principais esforços estão actualmente concentrados na infraestrutura de comunicação e na instalação de medidores inteligentes para UPACs domésticas e comerciais (Unidade de Produção para Autoconsumo), sendo o principal objectivo equipar essas instalações com sistemas de armazenamento de energia em baterias, de modo a maximizar o autoconsumo.

Em Orkney, os parceiros estão sobretudo empenhados em recrutar participantes para a instalação de aquecimento e carregamento de veículos eléctricos, enquanto em Samsø a instalação de sistemas de armazenamento de energia em baterias começará após o final da temporada turística de verão.

A reunião revelou-se muito frutífera, prevendo-se que a próxima se realize na Madeira, com a presença de uma representante da Comissão Europeia.