Terapeutas Ocupacionais promovem actividades para utentes

O Dia Mundial da Terapia Ocupacional (TO) celebra-se no Sábado, a 27 de Outubro, mas os terapeutas ocupacionais na Madeira assinalam a data, também, esta sexta-feira. Isto, porque querem estar com os utentes do Centro de Dia para promoverem várias actividades e mostrarem a profissão.

A Terapia Ocupacional conta já com 101 anos no mundo e 61 em Portugal. O objectivo, escrevem os organizadores em comunicado, é “sempre com o objectivo de promover a autonomia e a participação das pessoas com quem trabalha”.

6ª feira (dia 26 de Outubro)

Centro de Dia “Lugar de Memórias”

16h15 - Demonstração da intervenção da TO na sala de Snoezelen

16h30 - Sessão de grupo - utentes do centro de dia

17h00 - Demonstração da intervenção da TO com crianças - sala de integração sensorial

Estas actividades contam com o apoio do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, delegação da Madeira da Alzheimer Portugal e Centro Terapêutico Happy Child.

A iniciativa pretende dar a conhecer as mais valias da TO para a comunidade em que se insere, promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade, ao longo das várias fases da vida.