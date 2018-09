Tempo quente e vento marcam esta segunda-feira

Mantém-se em vigor até amanhã, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso amarelo referente ao tempo quente para a Madeira. O aviso vigora pelo menos até às 21 horas de terça-feira. Hoje o dia, além de quente na Costa Sul, Costa Norte e Porto Santo, apresentará períodos de céu muito nublado, sendo geralmente pouco nublado nas vertentes Sul. O vento será moderado (20 a 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte

(30 a 40 km/h) e por vezes com rajadas até 60 km/h nas zonas montanhosas e no extremo Leste da ilha da Madeira.

No Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

A Madeira e Porto Santo estão hoje novamente com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, pelo que são recomendados cuidados acrescidos. Estão com nível 9 e 8, respectivamente.

Quanto ao estado do mar, está previsto para a costa Norte ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, sendo na costa Sul de Sueste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar está nos 23/24ºC.