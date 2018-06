Tempo propício para assistir ao Portugal-Marrocos de esplanada no Funchal

Céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes Sul e nas zonas montanhosas é a previsão do estado do tempo para o arquipélago da Madeira para esta quarta-feira, dia em que a selecção nacional defronta Marrocos, no segundo jogo do Mundial de futebol, que poderá acompanhar a partir das 13 horas, no écrã gigante instalado no Largo da Restauração, na baixa do Funchal.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas mas apenas até final da manhã, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelo que, tudo se propicia para um bom serão nas esplanadas a partir da tarde, em que o sol surgirá com maior assiduidade.

Mas atenção à exposição solar. De acordo com o IPMA, quase todas as regiões do país apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), sendo moderado na ilha do Porto Santo.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Norte, sendo fraco (inferior a 15 km/h) no Funchal. A temperatura do ar vai variar entre os 23 graus celsius de máxima e 19 de mínima. Apesar do dia cinzento, a água do mar já convida a banhos, oferecendo 21ºC e ondas de 1 metro na costa Sul e de 1 a 2 metros na costa Norte.