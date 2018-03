Tempo médio de espera nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça é de 30 minutos

O tempo de espera médio, de quem se dirige às Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça é de 30 minutos. O SESARAM garante que são cumpridos os tempos recomendados pelos sistema de triagem de Manchester. Quem menos espera são os adultos emergentes, em média menos, aguardam 5 minutos, depois de serem triados.

De entre o desempenho de SESARAM, no último ano, destaque para uma ligeira redução no número de consultas hospitalares em espera. Passaram de 36.965 no final do primeiro semestre, para 35.285 no final do ano.

Quanto às cirurgias realizadas no bloco central, houve uma insignificante redução entre o final de 2016 e de 2017. Passou-se de 5.627 para 5.615. Ao nível do ambulatório houve uma redução de 77,9% (4.248 para 937), o que pode ser explicado com a reorganização interna, que conduziu a que a pequena cirurgia tenha passado de 2.327 para 4.989, um crescimento de 114,4%.

A lista de espera para cirurgia no Bloco central era, no final do ano, de 11.258, para ambulatório de 6.661 e para pequena cirurgia de 780.