Tempestade tropical Leslie pode atingir a Madeira

A tempestade tropical Leslie tem vindo a afectar o estado do tempo numa zona a cerca de 1500/2000 km a oeste/sudoeste dos Açores, tendo estado quase estacionária desde o dia 23 de Setembro, altura em que foi efectuado o primeiro comunicado pelo National Hurricane Center (NHC), entidade responsável pela monitorização de ciclones tropicais no Atlântico, tendo já sido atribuídas diversas classificações por este mesmo centro neste período (tempestade sub-tropical, tempestade extra-tropical/pós-tropical, depressão tropical, tempestade tropical e furacão).

É de referir que o NHC divulga apenas previsões da trajetória de ciclones tropicais para um máximo de 5 dias, visto que não é possível prever com uma certeza aceitável a localização e a intensidade destes sistemas para prazos de previsão superiores.

Em particular, nos últimos dias, a previsão da localização desta depressão sugere que esta irá deslocar-se para leste, afectando a zona do Atlântico a sul dos Açores.

As previsões dos diversos modelos numéricos de previsão têm apresentado soluções bastante distintas em termos de posicionamento do centro da depressão. Em particular, para o fim desta semana, algumas previsões sugerem uma localização na área da Madeira/Canárias, enquanto outras sugerem o rápido deslocamento para nordeste, com passagem pela área entre os Açores e a Península Ibérica.

Em particular, a previsão mais recente do modelo determinista do ECMWF prevê um cenário no qual a depressão atinge de forma directa o território do Continente no dia 14, domingo, tendo este resultado uma probabilidade de ocorrência inferior a 10% (ou seja, menos de 5 previsões num total de 50 previsões), o que corresponde a um cenário com uma probabilidade muita baixa.

O IPMA continuará a acompanhar a evolução da tempestade tropical Leslie e atualizará os seus comunicados, previsões e avisos meteorológicos, perante a evolução das previsões e tendo em consideração a probabilidade de ocorrência de cada cenário.