Temperatura vai subir

Céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da manhã, períodos de chuva, que pode ser localmente intensa em alguns locais da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã, mais frequentes nas vertentes Norte e zonas montanhosas. Vento moderado a forte (30 a 40 km/h) de Noroeste, soprando forte (40 a 55 km/h) com rajadas até 80 km/h nas zonas montanhosas, rodando para Norte durante a manhã, diminuindo de intensidade no final do dia. São estas as previsões para hoje para o arquipélago. A isto o IPMA acrescenta uma pequena subida de temperatura.

Quanto ao Funchal, o céu vai estar geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da manhã, períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do meio da manhã e vento fraco (inferior a 15 km/h). Aqui vai registar-se uma pequena subida da temperatura máxima, que vai chegar aos 24ºC. A mínima será de 16ºC.

Câmara de Lobos registará hoje mínima também e 16ºC, máxima de 23ºC; Ponta do Sol chega aos 24ºC também, mas a mínima será de 17ºC.

Machico, Santa Cruz e Porto Moniz terão máxima de 21ºC; Caniçal e Ponta do Pargo de 20ºC; Santana e São Vicente de 19ºC, num dia em que os termómetros vão descer aos 15ºC na primeira localidade e aos 14ºC na segunda. No Santo da Serra os termómetros vão andar entre os 10ºC e os 16ºC. Porto Santo vai registar hoje mínima de 17ºC e máxima de 22ºC, estima o IPMA.

No mar, as ondas serão de 2,5 a 3,5 metros de Norte, na costa Norte; e de 1 a 1,5 metros de Sul, na costa Sul. A temperatura da água do mar está nos 22ºC.