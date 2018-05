“Temos um Partido Socialista completamente comandado por Lisboa”

A vinda, hoje, à Madeira, da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, para apresentar a moção de António Costa “é a prova provada de que temos na nossa Região (...) um Partido Socialista completamente comandado por Lisboa e completamente submisso a Lisboa”. Esta é a opinião manifestada, esta manhã, pela deputada social-democrata Rubina Leal, após uma reunião do grupo parlamentar do PSD com a Associação de Bandas Filarmónicas da Região.

No entender da deputada ‘laranja’, em vez de receber “uma emissária que vem à Região apresentar uma moção”, o PS teria um papel muito mais útil e válido para a vida dos madeirenses se ajudasse a resolver “os problemas e os assuntos pendentes” em Lisboa, já que “há um Governo da República que está no poder desde 2015 e que vem adiando constantemente” as soluções.

Rubina Leal garantiu que o PSD segue outra lógica, porque “luta pela nossa Autonomia e pelo nosso progresso”. A este respeito, apontou o exemplo da aprovação, nesta semana, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um diploma que visa valorizar e reforçar o apoio às bandas filarmónicas e que abrange ainda as tunas e a música tradicional regional. A porta-voz do PSD recordou que, para este sector, há uma lei nacional desde 2001 mas cujos apoios nunca contemplaram as bandas das ilhas.