“Temos um mar de oportunidades”, disse Manuel Oliveira

O subdirector regional dos Assuntos do Mar, Manuel Oliveira destacou, há pouco, na sua intervenção no VII Congresso Internacional – Desporto e Mar, a importância do mar na Região e a sua potencialidade económica, associado assim à chamada ‘economia azul’.

O congresso decorre no Colégio dos Jesuítas e a temática incide sobre a qualidade do mar e todas as actividades realizadas em torno deste tema, nomeadamente a “Literacia dos oceanos”, tema abordado por Mafalda Freitas, técnica responsável pelos projectos comunitários do Clube Naval do Funchal (CNF) e a “Economia Azul”, apresentado por Manuel Oliveira.

Manuel Oliveira apontou uma crítica a sociedade, quanto ao uso e importância que é dada ao mar, dizendo “somos sempre os mesmo nos assuntos do mar”, destacando assim a falta de interesse da população quanto a esta temática.

Quanto as potencialidades da ‘economia azul’ na Região, referiu que a actividade económica em torno do mar dever ser mais diversificada, nas áreas dos serviços, no turismo e mais específico ainda, no turismo científico. Quanto ao sector do pescado, acredita que deve haver uma valorização do pescado, transformando o produto pescado, acrescentando assim mais valor económico, exemplo do sector de conserva. “Temos um mar de oportunidades”, acrescentou.

Mafalda Freitas abordou os projectos ‘Interreg’, mas precisamente, o projecto Ecotur-azul, que visa valorizar e potencializar o ecoturismo das áreas costeiras e marítimas.

Uma das grandes potencialidades apresentadas por Mafalda Freitas, foi o das actividades desportivas náuticas para pessoas com necessidade especiais. Um sector de turismo que esta em crescimento na Região, sendo que existe, neste momento, quatro modalidades adaptadas, a canoagem, a vela, o mergulho e a natação em águas abertas.

O mar ligado as novas tecnologias é um desafio mais presente na Região, um exemplo disso, foi apresentado por Mafalda Freita, o ‘seabim’, um caixote do lixo flutuante, fabricado com materiais reciclados, que suga o lixo flutuante e os óleos. Este projecto encontra-se numa fase de testes, para ser em breve colocado no mar.