A APEL – Associação Promotora do Ensino Livre homenageou esta manhã por ocasião da celebração dos 40 anos da escola os cinco fundadores da mesma e uma série de outras pessoas que contribuíram para que se tornasse realidade. A cerimónia começou com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. António Carrilho, e terminou com os parabéns e um beberete. Na plateia esteve a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, em representação do Presidente do Governo Regional. Paufo Cafôfo, presidente da Câmara do Funchal e antigo aluno, também se sentou na primeira fila.

A APEL nasceu para dar continuidade a um ensino baseado nos valores e princípios humanos e são estes que ainda hoje justificam a existência desta escola secundária particular, destacou a direcção. Manter e adaptar a escola aos novos tempos mantendo a base que esteve na origem da criação são os desafios da APEL hoje, disse o presidente do Conselho de Administração, convidando a não ter medo da mudança. “Movidos por esse sonho, esse sonho herdado dos fundadores, temos de unir forças, cerrar fileiras, ultrapassar obstáculos e afirmar bem alto que os nossos princípios e valores continuam bem vivos e cada vez mais diligenciados e por isso a APEL é cada dia mais importante na formação da nossa sociedade, ou da sociedade que pretendemos vir a ter no futuro”, assegurou António Jesus

A ouvir estiveram alguns dos cinco fundadores, o grupo é formado pelo padre Angelo Caminati, que ajudou a celebrar a missa, Gastão Fernandez, Alfredo Braz, Maria de Jesus Braz e Graciete Matos. Alfredo Braz contou que a ideia do grupo de pais e do padre foi de criar uma escola de cariz religiosos onde todos fossem amigos, formassem uma família, uma oferta diferente do ensino que encontravam na altura. “Na altura, após o 25 de Abril, havia uma certa indisciplina, falta de respeito aos professores. Nós queríamos manter o ambiente que havia no Colégio do Infante onde os meus filhos estudavam”.

Hoje a escola está mais bonita, tem novas instalações e outros desafios, como as contas. “Creio que têm tido uma certa dificuldade, financeiramente. Espero que consigam melhorar”. Quanto ao ambiente entre alunos e professores, Alfredo Braz crê que continua muito bom.

É este ambiente que Paulo Cafôfo recorda, assim como o padre Mário Casagrande figura central da APEL. “Foram os anos mais marcantes da minha vida”, confessou. Estava na adolescência e a instituição marcou-o com o conhecimento, formação e educação, mas também com os valores que incutiu. “Eu sou o reflexo também daquilo que são os alicerces que deram origem a esta escola. Tenho óptimas recordações e continuo a ter amizades dessa altura”.

Além dos fundadores, foram homenageadas associações de pais de colégios católicos, Sacerdotes do Coração de Jesus, Diocese do Funchal, os antigos Presidente do Governo Regional, presidente da Câmara do Funchal e secretário de Educação da altura, Alberto João Jardim, Virgílio Pereira e Carlos Lelis, e outras seis pessoas que ajudaram a concretizar o projecto que abriu portas a 18 de Agosto de 1978.

Na ocasião foi apresentada uma obra alusiva aos 40 anos e aos fundadores da autoria do artista plástico Diogo Góes.